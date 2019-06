Váhostav bude zrejme stavať obchvat Prešova. Minister a riaditeľ NDS sa neboja

Firma má za sebou vážne kauzy.

14. jún 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Príprava stavby severného obchvatu Prešova na budúcej rýchlostnej ceste R4 napreduje bez oneskorenia.

Súťaž na prvú etapu je ukončená a vyhrala ju firma Váhostav, ktorá v minulosti nevyplatila peniaze stovkám živnostníkov.

Minister dopravy ani riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa problémov v tomto prípade neboja.

Stavbu západného obchvatu chválili

Vo štvrtok slávnostne prerazili o tri mesiace skôr oproti harmonogramu tunel Prešov, ktorý je súčasťou diaľnice D1, teda západného obchvatu mesta Prešov.

Prečítajte si tiež: Diaľničný tunel v Prešove prerazili o tri mesiace skôr

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd) sa poďakoval zhotoviteľom, že práce na tuneli sú v predstihu.

„Klobúk dole pred tými, ktorí v tuneli pracovali, či už baníci alebo robotníci. Odviedli prácu, z ktorej by si mohli aj ostatné firmy zobrať príklad,“ povedal Érsek.

Podobne sa poďakoval aj za objednávateľa stavby riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

„Je príjemné a milé, keď máme takéto slávnostné udalosti, dokonca v predstihu. Je to na dnešnú dobu ojedinelé a tešíme sa z toho. Povedzme si, prečo to takto je. Musím pripomenúť jednu vec. Keď sa snúbi reálna cena diela so skúsenými zhotoviteľmi, výsledok máme takýto. Nie som ani veľmi prekvapený, lebo poznám týchto zhotoviteľov z iných stavieb a svoju prácu si odvádzajú na vysokej úrovni,“ povedal pri slávnostnom prerazení tunela Ďurišin.

Stavbu západného obchvatu zhotovuje združenie spoločností Eurovia SK, Doprastav a Metrostav.

Prvú etapu R4 vyhral Váhostav

V súčasnosti je už vyhodnotená aj súťaž na prvú etapu R4, teda severného obchvatu mesta, ktorý sa napojí na diaľničnú križovatku so západným obchvatom Prešova.

Prečítajte si tiež: Diaľničiari vyhodnotili súťaž na prvú etapu severného obchvatu Prešova

Víťazným uchádzačom sa stalo združenie Váhostav – SK, a. s. a TuCon, a. s. s navrhovanou zmluvnou cenou 142 876 816 eur bez DPH.

Rozdiely neboli veľké, keďže druhá najnižšia ponuka bola približne o 740-tisíc eur a tretia o 1,4 milióna eur vyššia oproti víťaznému Váhostavu.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže ostatní uchádzači môžu podať odvolanie.

„Víťazná firma bola vyzvaná na súčinnosť. Prebiehajú odvolacie termíny a čakáme, kým sa tieto termíny skončia. Pokiaľ nebude nejaká komplikácia z hľadiska obštrukcií a odvolávaní, je predpoklad podpisu zmluvy v najbližších týždňoch,“ povedal riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

Ak sa dotknuté firmy neodvolajú voči rozhodnutiu, zmluva by sa mohla podpísať v druhom júlovom týždni a začiatok prác sa predpokladá na konci júla.

Pri odvolaniach sa termíny posunú približne o tri mesiace, pokiaľ rozhodne úrad verejného obstarávania.

Lehota stavby je 1 340 dní, čiže 44 mesiacov.

S Váhostavom nemajú problém

Spoločnosť Váhostav v súčasnosti prechádza reštrukturalizáciou pre jednu z najväčších káuz v stavebníctve na Slovensku.