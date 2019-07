Olejník zo Swietelsky: Cykloželeznička bola projektovaná do vzduchu

Všetky zmeny sme urobili podľa pokynov mesta, tvrdí zhotoviteľ.

22. júl 2019 o 11:30 Michal Ivan, Michal Frank

PREŠOV. Nadnárodná spoločnosť Swietelsky vznikla v Rakúsku v roku 1936, dnes patrí k najväčším stavebným firmám v Európe.

Koncern má svoju dcéru aj na Slovensku, pričom práve táto firma je zhotoviteľom dvoch prešovských stavieb, a to Cykloželezničky a opravy zimného štadióna.

Investorom je mesto Prešov a okolo oboch stavieb je v poslednom čase horúco.

Rozprávali sme sa o nich so ŠTEFANOM OLEJNÍKOM, riaditeľom oblasti Východ spoločnosti Swietelsky Slovakia.

V akom stave je stavba Cykloželezničky v súčasnosti? Ak by neboli tie finančné problémy, mohla by sa už odovzdávať?

„Táto otázka nie je o finančných problémoch. My sme v novembri 2018 mestu oznámili, že stavba je ukončená a pripravená na odovzdanie.

Nám nikto dodnes neodpovedal na túto výzvu, ktorá bola poslaná v zmysle zmluvy o dielo. Veríme, že stavbu sa podarí odovzdať a dostať do legálneho užívania čo najskôr, aj vzhľadom na prebiehajúcu sezónu športov, pre ktoré je primárne určená, tak aby slúžila Prešovčanom aj všetkým, ktorí ju plánujú využívať.

Stavbu preto momentálne, dokiaľ sa nevyriešia naše nároky, neplánujeme odovzdať.“

Čo sú to za nároky?

„To sú tie medializované informácie a čo sa preberajú až na úrovni bulváru, kde sa miešajú hrušky s jablkami. Ide o opis vecí, ktoré si nárokujeme zaplatiť, pretože boli nevyhnutné pre ukončenie diela a my sme na nich dostali pokyn.“

Takže to je ten most navyše, násypy...

„Sú to dva mosty. Naše nároky sú z finančného hľadiska o dvoch nosných položkách – z rekonštrukcie mostov, ktoré v projekte neboli a sú to násypy, ktoré boli potrebné k tomu, aby cyklotrasa kvázi nebola vo vzduchu. Ona bola naprojektovaná do vzduchu. Bez týchto prác by stavba nebola funkčná a nedala sa odovzdať, ukončiť a ani užívať.“

Dielo je už v princípe hotové. Čo bráni cyklistom, aby tam proste išli?

„Bráni tomu to, že stavba nie je skolaudovaná a nie je ani daná do predčasného užívania. Podľa stavebného a cestného zákona by sa stavba nemala užívať.“

Ale žiadne stavebné práce sa tam už nebudú robiť...

„Žiadne. Možno ešte drobné úpravy poškodených častí, lebo máme aj zdokumentované, že tam chodia lesníci s ťažkými strojmi a otáčajú sa. Ale cestu nepoškodzujú, lebo je pevnostne postavená na vysokej úrovni. Je tam dopravné značenie v zmysle stanoviska krajského dopravného inšpektorátu, sú tam všetky dopravné značky, takže stavba je momentálne pripravená tak, že aj zajtra, pokiaľ bude skolaudovaná, ju môžu cyklisti využívať.“

Hovorili ste o zmenách v projekte. Podľa zmluvy s mestom musí byť každá zmena odsúhlasená stavebným dozorom. Bola každá jedna zmena odsúhlasená?

„Na každý jeden nárok, ktorý sme predložili sme dostali pokyn od investora, čiže od mesta. Čo je aj zdokumentované, sú tam záznamy v stavebnom denníku, kde nám určujú ako máme zrealizovať zeminové násypy.

Nie je pravda, že stavba nebola zastavená, čo tvrdili poslanci mestského zastupiteľstva. Je jasné a preukázateľné, že dva mesiace sme čakali, dokiaľ nám mesto dá pokyn ako realizovať násypy alebo akú niveletu cyklotrasy požadujú.