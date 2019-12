Únik plynu a poškodené potrubie. Čo sa dialo pred výbuchom v Prešove

Zatiaľ nie je jasné ako udalosti spolu súvisia.

PREŠOV. Výbuchu plynu predchádzali dve udalosti.

V bytovom dome bolo cítiť zápach unikajúceho plynu, krátko na to dostal Slovenský plynárenský priemysel (SPP) hlásenie o prekopnutí plynovodu.

Informoval o tom manažér externej komunikácie SPP - distribúcia Milan Vanga.

Súvis udalostí ešte nie je jasný

Ako uviedol, plynári boli na mieste výbuchu 19 minút od nahlásenia udalosti.

Zápach zemného plynu bol spoločnosti SPP hlásený o 12.12 hod.

O tri minúty neskôr nahlásila firma, ktorá pracovala na ulici, poškodenie plynovodu.

O 12.21 hod. hlásila tiesňová linka 112 výbuch.

“Naši pracovníci prišli na miesto o 12.31 hod.” upresnil Vanga časovú následnosť udalostí.

Či prekopnutie potrubia a zápach plynu v bytovke, spolu súvisia, povie podľa Vangu až vyšetrovateľ.

“Nedá sa to vylúčiť, nedá sa prikloniť ani k jednej strane. Tým, že sa momentálne nedostaneme na miesto prekopnutia, nevieme potvrdiť, či plyn mohol unikať do bytu po potrubí alebo nie.”

Nevedeli sa dostať na miesto

Vzhľadom na prebiehajúce zásahy záchranných zložiek sa však pracovníci SPP nedostali na miesto poškodenia.

“V takýchto prípadoch štandardne robíme všetky opatrenia na eliminovanie ďalších rizík. To znamená, že sme začali uzatvárať všetky uličné uzávery, ktoré smerovali do tejto lokality. Do 15 minút bolo všetko pouzatvárané,” uviedol Vanga.

Súčasne dodal, že situáciu navyše komplikoval sneh aj zaparkované autá.

Práce s plynovodom nesúviseli

Firma mala podľa jeho ďalších slov vykonávať práce na parkovisku, ktoré ale nesúviseli s opravou plynovodu.

“Pravdepodobne tým, že pretláčali niečo popod komunikáciu, museli zrejme naraziť na náš plynovod,” domnieva sa.

Plynári sú ešte stále na mieste a sú súčasťou krízového štábu.

Po odbornej stránke sú v súčinnosti s hasičmi a počas celého večera premeriavajú koncentrácie plynu.