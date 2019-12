Riaditeľ hasičov: Pri oprave zničenej bytovky porušili predpisy

Dom je zrejme odsúdený na zánik.

7. dec 2019

PREŠOV. V sobotu predpoludním predstúpil pred novinárov krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ján Goliaš.

Uviedol závažné skutočnosti v súvislosti s bytovkou, kde došlo v piatok k tragickému výbuchu, pri ktorom zomrelo podľa aktualizovaných informácií zo sobotňajšieho predpoludnia sedem ľudí.

Riaditeľ: Oprava bytovky bola svojvôľa

Príčinu výbuchu a požiaru podľa Goliaša rieši vyšetrovací tím a mala by súvisieť s prerábkou plynu.

Uvažuje sa o prerazení potrubia a následným stúpaním plynu do horných častí bytovky, kde sa vo veľkom množstve nahromadil.

"Poviem to natvrdo, s prerobením toho celého bytového domu hasiči nesúhlasili. Nesúhlasili sme so stavebnými úpravami v roku 2017. Boli tam porušené niektoré predpisy. To mohlo spôsobiť aj pád schodiska cez ktoré sme nemohli vnútro evakuovať," povedal Goliaš.

"Bola to svojvôľa majiteľov bytového domu," dodal.

Hasiči zatiaľ nevedia, či v Prešove sú aj ďalšie prerobené bytové domy bez povolení.

Bytovka je podľa hasičov pravdepodobne odsúdená na zánik. Hasiči sa stále dostavajú do budovy iba z vonkajších priestorov.

"Statici sú tam od včera večera. Potrebujeme zhodiť minimálne jedno poschodie, ktoré ohrozuje ostatné bloky. Postupne uvidíme ako nízko budeme musieť ísť zhodením podlaží," povedal Goliaš.

Vrtuľník by bol hazard, autá zavadzali

Krajský riaditeľ vysvetlil, prečo pri hasení nepoužili vrtuľník.

"V takomto prípade by bolo využiť zásah vrtuľníka hazard. Vedeli sme, že strecha pre výbuchy nie je v poriadku. Podvesom pod vrtuľníkom sa zachraňovať nedalo," povedal Goliaš.

Hasičom bránili aj zaparkované autá.

"Hasičom bráni, tak ako v každom meste, sídliskové parkovanie áut. Neskoro sme sa dostávali ku výškovej budove," povedal Goliaš.

Ľudia v piatok kritizovali, že hasičom dlho trvalo rozloženie plošín. Museli vypíliť aj stromy pre lepší prístup.

"Hasiči majú v každom meste najmodernejšiu techniku. ľudia sa nezamýšľajú nad tým, prečo sa tam nemôžeme dostať. Možno to boli práve ich autá," povedal Goliaš.

"Stále sa stretávame s tým, že niektorí prichádzajú s autami po uličkách do okolia miesta nešťastia. Je to problém pre všetkých záchranárov. Chceli by sme vyzvať všetkých vodičov, aby sa snažili nájsť miesto na parkovanie ďalej. Dôležitý je prístup záchranných zložiek," povedal hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Zasahovalo vyše sto hasičov

Oheň bol uhasený tesne pred polnocou, ale budov monitorovali celú noc.

Nasadených bolo 86 profesionálnych hasičov, 25 dobrovoľných hasičov a 38 kusov techniky.

Evakuovaných bolo 39 ľudí.

Nasadená je aj banská záchranná služba, vyhľadávacie psy a špeciálny tím na takýto typ zásahov.

Hasiči v sobotu prehľadávajú každý byt, aby vylúčili aj to, či sa niekto nenachádzal na návšteve.

Oficiálne počty ľudí, ktorí v bytovom dome bývajú, mali od polície.

"Šťastím bolo, že sa to stalo cez pracovný deň, keď väčšina ľudí nebola doma," povedal Goliaš.