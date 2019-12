Ľudia zo zhorenej bytovky v Prešove: Holý život je to najdôležitejšie

Ich susedia a známi zahynuli.

PREŠOV. Obyvateľov zhorenej bytovky na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove, ktorí hrozivý piatkový výbuch prežili, čakalo náročné ráno.

Ostali bez všetkých vecí, ktoré mali, späť sa vrátiť nemôžu a je pravdepodobné, že sa už ani nikdy nebudú môcť vrátiť.

Ako zo zlého sna

Na hrôzy osudného dňa by najradšej zabudli. „To je zlý sen,“ hľadala slová Naďa Mihaľáková (42).

Pedagogička, ktorá bývala na siedmom poschodí, prišla o všetky veci.

„Nič nemám. Tak som ostala, ako som bola v práci. Mám holý život, to je dôležitejšie než všetky veci,“ povedala pre Korzár obyvateľka bloku, ktorá sa so susedmi, čo prišli o to najcennejšie dobre poznala.

Vydala aj svedectvo o tom, ako prežívala osudný okamih. V čase výbuchu našťastie nebola doma.

„Bolo to hrozné. Nebola som v byte, bola som v práci, keď mi prišli povedať, že náš panelák horí. Dobehla som pod bytovku a videla som všetkých tých susedov na balkónoch, keď ich evakuovali...“

Čo bude ďalej, to netuší.

„Zatiaľ máme ponúknuté náhradné ubytovanie. Máme sa všade zahlásiť a povedať, akú pomoc potrebujeme a uvidíme, čo bude. Ale to je krátkodobé, čo bude dlhodobo, nevie nikto z nás. Ešte ráno to tam tlelo, neviem, či sa tam vôbec niekedy dostaneme.“

Hasiči ich zachránili z balkóna

Ťažko hľadal slová aj jej sused. Postarší pán, ktorý bol v byte s dcérou a našťastie obaja prežili.