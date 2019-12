Statici tvrdia, že je nutné zbúrať minimálne časť poškodenej bytovky

Rozhodne krízový štáb.

8. dec 2019 o 15:55 Michal Ivan

PREŠOV. V nedeľu odzneli zásadné informácie o budúcnosti bytovky na Mukačevskej 7 v Prešove, ktorú vážne poškodil piatkový výbuch plynu.

Zahynulo pri ňom pravdepodobne osem ľudí.

Odborníci z oblasti statiky prezentovali svoje názory a posudky na zasadaní krízového štábu.

"Je vypracovaný prvý statický posudok na stavbu, ktorý zhodnotil, že najvyššie štyri podlažia od deviatky vyššie sú veľmi nebezpečné a nestabilné. V rámci toho budeme pokračovať, ale závery nie sú prijaté, čo sa s tým bude riešiť ďalej," povedal statik Viliam Hrubovčák zo Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Hrozí nebezpečie pádu trosiek

Objavili sa aj informácie, že stavba začala pracovať a padajú z nej trosky.

"Nepočul som o praskaní, preveríme to, samozrejme. Je také počasie, že ľad môže roztláčať isté veci. Je to celkom možné, že ste počuli praskanie," povedal Hrubovčák.

Podľa statika hrozia aj pády menších častí z budovy. Určená je však bezpečnostná zóna, do ktorej nikto nemá povolený vstup.

"Z poškodenej budovy visia panely, ktoré môžu kedykoľvek spadnúť, takže to je veľmi nebezpečné," povedal ďalší statik Jozef Polák.

Potvrdil, že vrchné poschodia sa musia zbúrať. "O tom, či sa bude zachraňovať zvyšok budovy, musí rozhodnúť krízový štáb."

Hrozia aj pády častí budovy, ktoré sú na čelnom previse.

"Či sa to uvoľní alebo neuvoľní, je veľmi ťažké zadefinovať z týchto informácií, ktoré máme," dodal Polák.

Čiastočné alebo úplné zbúranie

Definitívne sa podľa statikov ešte nevie, čo bude s budovou.

"Predpokladá sa čiastočná sanácia, alebo asanácia celej budovy. Je to možno aj v právnej rovine. Technicky je to jasnejšie. Je to nestabilné, vrch je životu nebezpečný," konkretizoval Polák.

"Tlaková vlna spôsobila veľkú škodu, tam nemožno pustiť ľudí, aby niečo opravovali. Je to staticky nestabilné."

Krízový štáb musí definitívne rozhodnúť o jednej z alternatív, ktoré predkladajú statici.

Teoretická záchrana zvyšku budovy by bola náročná.

"Za určitých technických riešení by sa zvyšok mohol zachrániť. Ale tam sú iné faktory, je to premočené, otázne je, čo nám spôsobí mráz v stykoch. Je tam veľa otáznikov. Tam sú kubíky a kubíky vody, ktoré boli naliate do budovy počas požiaru," povedal Polák.

Deviatka by mala byť bezpečná

Podľa našich informácií sa mali nájsť aj určité praskliny vo vchode číslo 9, ktorý sa nachádza oproti zhorenej budovy.

"Prešli sme všetky bytovky v okolí - 3, 5, 9, 11 a 13, nenašli sa tam závažné statické poruchy," reagoval Hrubovčák.

Zatiaľ je podľa neho predčasné hovoriť, či sa tam budú môcť ľudia aj nasťahovať, ale ako povedal, už v priebehu nedele sú do vchodu púšťaní ľudia v sprievode polície, aby si vzali veci a pozreli stav, aby mohli začať opravy.

O nasťahovaní ľudí do bytoviek v bezpostrednej blízkosti budovy je podľa statika predčasné hovoriť.

Hrubovčák nevidí reálne, že by sa ľudia mohli nasťahovať ešte v priebehu nedele.

Podľa predbežných informácií by mali vstupy do okolitých bytoviek postupne sprístupniť.

"Vstupy budú, ale parkovisko pred bytovkou bude uzatvorené. Vchod číslo deväť je najbližšie, ten je rizikový z titulu prác. Všetko sa ešte zvažuje a vyhodnocuje. Berte to ako dočasný stav v tejto hodine. V nedeľu večer ešte bude ďalší krízový štáb a budú ďalšie informácie," povedal Polák.

Najprv budú hovoriť so obyvateľmi

Hovorca mesta Vladimír Tomek tiež nechcel povedať priamo, či bytovku zbúrajú.

„Z rôznych záberov, ktoré už boli medializované, ste videli, v akom stave je tá bytovka. Ide ale o majetky ľudí. Musíme postupovať veľmi citlivo a všetky informácie, ako budeme v tomto prípade postupovať, dáme vedieť v čo najkratšom čase,“ povedal Tomek.

Neodpovedal, či už je rozhodnuté o búraní bytovky číslo 7.

„S obyvateľmi, ktorí mali to šťastie a prežili túto tragickú udalosť, sme v priamom kontakte. Všetky tieto veci sú s nimi komunikované a konzultované."