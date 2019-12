Prešovský panelák zničený výbuchom zrovnajú so zemou

Práce pokračujú v stredu.

18. dec 2019

PREŠOV. Bytovku zničenú výbuchom plynu a následným požiarom v Prešove na Mukačevskej ulici č. 7 zbúrajú celú.

Po druhom dni asanačných prác to v utorok na tlačovom brífingu potvrdil statik Jozef Polák.

Špecializovaná stavebná firma z Českej republiky chce likvidačné práce ukončiť v stredu (18. 12.).

Bytovku zrovnajú so zemou

Prvý deň práce postupovali opatrne, keďže pristupovali k práci tak, že bolo potrebné búrať len vrchné, najviac zničené poschodia.

V utorok zasadol krízový štáb, ktorý definitívne rozhodol.

„Keď sme búrali horné časti, ktoré boli poškodené požiarom, všetko sa zosypávalo dole. Došlo k ďalším prepadom stropov, takže sme zvolali krízový štáb na rýchlu obhliadku. Definitívne sme rozhodli, že nie je čo zachraňovať a je to také poškodené, že jednoducho 'ideme dole'. Zo statického hľadiska nie je o čom," povedal v utorok Polák s tým, že na asanáciu naďalej dohliadajú.

Bytovku zdemolujú až na úroveň terénu.

Následne bude potrebné ešte odviezť sutinu z miesta demolácie.

Práce postupujú rýchlejšie

Druhý deň sa práce rozbehli rýchlejšie kvôli definitívnemu rozhodnutiu krízového štábu.

„Prišlo pre mňa najdôležitejšie a najpokojnejšie rozhodnutie, ktoré mohlo prísť, a to, že bytovka bude zlikvidovaná celá. Tým sme mohli okamžite zmeniť prístup a začať demoláciu úplne iným systémom, nie veľmi riskantným. Povedal by som, že v túto chvíľu je to pre nás rutinná práca," povedal v utorok po ukončení prác Jiří Raszka zo špecializovanej firmy, ktorá likviduje následky havárie paneláka.

V stredu od rána pokračujú aj naďalej práce na likvidácii bytového domu číslo sedem.

V okolí je vysoká prašnosť a neodporúča sa počas prác otvárať okná.

Počas stredy by už mohol byť vydaný pokyn na to, aby sa ľudia z blízkeho obytného domu Mukačevská 9 mohli za určitých podmienok vrátiť do svojich bytov.

„Riziká okolo miesta likvidácie budú, stále tam bude vysoká prašnosť, pohyb strojov techniky a budú môcť chodiť naozaj len zadným vchodom. Ale budú môcť ísť domov a aspoň trošku začať robiť prípravy na sviatky," dodal v utorok večer Raszka.

Spravbytkomfort zároveň v nasledujúce dni bude zabezpečovať aj výmenu rozbitých okien v okolitých panelákoch.