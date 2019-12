Šéf búracej firmy: V Prešove sme zažili skutočné zázraky

Budova sa mohla kedykoľvek zrútiť. Jiří Raszka poslal dojímavý otvorený list.

23. dec 2019 o 12:00 Michal Frank

PREŠOV. Jiří Raszka je riaditeľom divízie demolácií českej spoločnosti Cannoneer group.

Spolu so svojím tímom ďalších siedmich statočných urobili hlavnú časť asanačných prác na bytovke Mukačevská 7, ktorá po výbuchu plynu 6. decembra úplne zhorela.

Dojatý riaditeľ poslal Prešovčanom otvorený list.

Okrem toho opísal, že asanácia bytového domu zďaleka nebola taká jednoduchá, ako sa zdala na prvý pohľad a panely sa mohli kedykoľvek zrútiť.

Neveriaco sledoval správy

„Drahí moji Prešovčania,“ oslovil Jiří Raszka obyvateľov šarišskej metropoly a opísal, ako sledoval strašný výbuch v médiách a bolo ťažko uveriť, že zábery horiaceho paneláka sú skutočné.

Sledoval to na diaľku a ani na moment mu nezišlo na um, že niekedy budem stáť na mieste tejto hrôzostrašnej tragédie.

„O niekoľko dní sme sa ale dozvedeli, že Prešov potrebuje našu pomoc. V krátkom čase sa podarilo zrealizovať komplikovaný transport našej techniky a 13. decembra sme dorazili až na Mukačevskú ulicu v Prešove,“ píše ďalej.

Odstránenie mementa hrôzy

„Čakala nás náročná misia, pred akou sme doposiaľ ešte nestáli. Podpora vás, Prešovčanov, bola pre našich pracovníkov nesmierne dôležitá. Chcel by som sa vám preto úprimne poďakovať za všetku tú energiu, ktorú ste nám posielali, aby sme boli schopní urobiť absolútne maximum k odstráneniu mementa hrôzy na Mukačevskej 7, a tiež zaistili bezpečnosť pre tých, ktorí bývajú v okolitých bytovkách.“

Následne prišla najdojímavejšia časť otvoreného listu: „Vaša energia bola naozaj neskutočná a verte či nie, v Prešove sme zažili i niekoľko naozajstných zázrakov.“

Odkaz šéfa búracej firmy

Jiří Raszka ďalej požiadal ľudí, aby „ste teraz všetku energiu posielali smerom k vašej radnici a k ľuďom, ktorí budú i ďalej riešiť a odstraňovať všetky následky obrovského nešťastia“.

Na záver všetkým zaželal „pokiaľ možno už čo najpokojnejšie a najkrajšie prežitie vianočných sviatkov, plných lásky, objatí a úsmevov“.

Bytový dom visel na vlásku

Okrem dojímavého otvoreného listu Prešovčanom poslal Jiří Raszka na prešovskú radnicu email, v ktorom opisuje enormné poškodenie panelov bytového domu č. 7 ešte pred začiatkom asanačných prác.

S jeho súhlasom ho poskytol médiám Vladimír Tomek, hovorca mesta Prešov.

„Verím, že pohľad z diaľky na panelák číslo 7 mohol pred jeho asanáciou vzbudzovať v ľuďoch dojem toho, že všetko je skoro v poriadku. Niektorým sa mohlo zdať, že stačilo vziať metly a upratať, znovu zaskliť okná a po vymaľovaní by bolo všetko v úplnom poriadku. Keď sa pozriete na tieto fotografie, uvidíte, že všetko je inak,“ píše J. Raszka.

Konkretizuje: „Panely obvodového plášťa vytlačené explóziou boli zaizolované tepelnou izoláciou, ktorá je vysoko sacia. Každá kvapka vody jej priťažila a panely sa mohli zrútiť kedykoľvek. Celé schodisko sa zrútilo a nielenže bolo jedným zo stmeľujúcich prvkov stavby, ale hlavne bolo jediným prístupom do obytných jednotiek. Do bytov sa po zrútení dalo vojsť jedine okenným otvorom.“

Podľa jeho slov je už z fotografií vnútorných konštrukcií jasné i neškolenému oku, že stačilo - v úvodzovkách - kýchnuť a všetko sa mohlo okamžite zrútiť.

„Nedá sa povedať, v akom rozsahu a ani v akom smere. Keď k tomu pripočítame obrovské teploty požiaru, ktoré úplne zmenili fyzikálne vlastnosti betónových konštrukčných prvkov, po pravde sa čudujem, že to zostalo držať tak dlho.“

Pýtal sa, či si ešte stále niekto myslí, že by bolo bezpečné do takejto budovy vstúpiť? „Ja by som tam neposlal ani toho psíka od záchranárov,“ dodal technický šéf firmy, ktorá bezodplatne asanovala prešovský panelák na Mukačevskej 7.