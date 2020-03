V Prešove vydávajú jedlo do obedárov. Zákazníkov vítajú s rúškami

Vinotéka nalieva iba do fliaš so sebou.

PREŠOV. Od pondelkového rána sa na obdobie 14 dní v súvislosti s ďalšími opatreniami zakázala prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania.

Reštaurácie, stravovacie podniky a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť síce otvorené, avšak jedlo si musia zákazníci zobrať so sebou, nemôžu ho konzumovať v priestoroch prevádzky.

Po Prešove, rovnako ako aj v iných mestách, sa v pondelok pohybovalo už len málo ľudí. Väčšina z nich sa chránila rúškami alebo kusom odevu.

Zatvorené obchody a málo ľudí v uliciach však spôsobujú problémy podnikateľom v oblasti reštauračných služieb.

Obmedzenia prijala napríklad aj vinotéka.

Mnoho reštaurácií ostalo zatvorených

V Prešove sa tieto opatrenia v pondelok zaviedli do praxe, veľká časť reštaurácií to vyriešila tak, že jednoducho zatvorila.

Otvorených ostalo len niekoľko podnikov, ktoré ponúkajú obedové menu. Ľudia sa však do nich nehrnú, keďže mesto je oproti bežným dňom takmer vyľudnené.

„Dnes sme vyviezli obedy firmám, ktorým dodávame stravu. Ľudí, ktorí k nám prichádzajú, tých riešime spôsobom výdaja cez okienko. Nechodí veľa ľudí, väčšina z tých, čo k nám prichádza, je buď z obchodov, ktoré nie sú zatvorené, alebo z bánk či poisťovní. Aj tie sú však v obmedzenom režime a nemajú plný počet zamestnancov. Takže nie je toho veľa, ale zatiaľ sme tu,“ povedal majiteľ jednej z prevádzok Slavomír Gurčík.

Niektorí si priniesli vlastnú nádobu na obed, ale reštaurácie jedlo zákazníkom vedia aj zabaliť.

V bežné dni vydávali približne 300 až 350 obedov, teraz klesli približne na tretinu.

Približne do pol jednej poobede vydali desať obedov, ktoré si ľudia zobrali so sebou.

Firmám rozniesli približne 50 až 60 obedov, avšak na utorok si ich už jedna väčšia spoločnosť neobjednala, takže tento počet klesne.

„Dnes monitorujeme situáciu a uvidíme, či ostaneme otvorení aj ďalšie dni,“ povedal Gurčík.

Reštaurácie jedlo aj rozvážajú

Rovnaká situácia bola aj v ďalšej reštaurácii, ktorú sme navštívili.

„Predtým sme mali približne 150 až 200 obedov, teraz asi 50. Máme firmy, ktorým vozíme každý deň obedy, tak im zatiaľ nosíme a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Doposiaľ sme vozili asi 70 obedov, dnes je to asi polovica,“ povedal majiteľ Vladimír Vnenk.

Viaceré reštaurácie už prešli do režimu rozvozu jedla, takže ľudia si obed môžu objednať.

V Prešove fungujú aj prevádzky s rýchlym občerstvením, tie taktiež jedlo vydávajú cez okienko.

Vinotéka bude nalievať iba do fliaš so sebou

Osobitým prípadom je v Prešove vinotéka v centre mesta, kde sa zvyčajne dá aj posedieť.

Aj keď mali zvyčajne otvorené už pred obedom až do večerných hodín, od pondelka sa situácia zmenila a taktiež fungujú v obmedzenom režime.

„Až do odvolania bude otvorené od 16. do 18. hodiny. Bude sa nalievať iba do fliaš 'so sebou', aby sme sa stretli v zdraví,“ odkazuje prevádzka svojim pravidelným návštevníkom.

Aktuálna situácia bude mať na reštauračné služby veľký finančný dopad, zákazníci do prevádzok prichádzajú len veľmi sporadicky.

Vláda už teraz avizuje prijatie opatrení na podporu podnikateľov.

