Koronavírus sa potvrdil aj u brata poslanca, príznaky nepociťuje

Primátor Giraltoviec v karanténe nechápe: Testy nám nerobili.

16. mar 2020 o 19:36 Michal Ivan

GIRALTOVCE. V dvoch nových prípadoch koronavírusu z okresu Svidník ide o brata nakazeného poslanca z Giraltoviec, ktorému ochorenie potvrdili v sobotu, a ďalšieho muža z obce Kapišová (okres Svidník), ktorý bol s nimi na lyžovačke v Rakúsku.

Nemajú žiadne príznaky

Potvrdil to samotný mestský poslanec Martin Varga (KDH), ktorému zistili ochorenie v sobotu.

Ďalší dvaja nakazení podľa jeho slov nemajú žiadne príznaky ochorenia.

„Nás prekvapilo to, že ja som cítil iba horné dýchacie cesty, s tým mám problémy. Títo ľudia však nemajú ani jeden príznak. Nemali zvýšené teploty ani žiadne problémy. Zdraví ľudia. Aj keď sú pozitívne testovaní, sú zdraví. Ja mám problém iba s dutinami, ale nie je to vážne. Dúfam, že to nebude naberať na intenzite,“ povedal nám v pondelok večer Martin Varga, ktorý sa lieči v domácej karanténe.

V pondelok to bol už jedenásty deň, odkedy sa všetci vrátili z lyžovačky.

Aj keď muž z Kapišovej a poslancov brat majú pozitívny výsledok testov, ďalší členovia domácnosti ich majú podľa Vargu negatívne.

Na lyžovačke boli aj ďalší ľudia, ale kvôli ochrane súkromia sa k nim poslanec nechcel vyjadrovať.

Ani oni nemajú žiadne prejavy a problémy, na výsledky testov však ešte len čakajú.

„Čo je najdôležitejšie povedať ľuďom je to, že to môžu mať a o tom ani nevedia. Ak by som ja nenaháňal úrady, tak doteraz títo páni nevedia, že sú infikovaní tým vírusom. Ja by som si dal urobiť aj dobrovoľný test ako samoplatca. Každú zimu mám rovnaké problémy a nebadal som, že je to niečo výrazné,“ vysvetľuje Varga.

Podľa neho je nutné dodržiavať karanténu, lebo to je bezpríznakový stav.

Primátor je v karanténe, testy im nerobili

„Ja som tiež v karanténe. Volali mi zo štábu okresného úradu u prednostu, že sa potvrdil vírus aj u týchto dvoch ďalších. Jeden je od nás z Giraltoviec a je to brat poslanca Martina Vargu a druhý je ich kolega, ktorý bol s nimi na lyžovačke v Rakúsku. Zatiaľ mám tieto informácie," povedal nám v pondelok večer primátor Giraltoviec Ján Rubis (Smer-SD).

Poslanec sa zúčastnil aj mestského zastupiteľstva.

Mestský úrad preto zatvorili, poslanci, kontrolór, primátor, zamestnanci mesta a riaditelia škôl, ktorí sa zasadnutia zúčastnili, sú v povinnej karanténe a zároveň boli prijaté viaceré opatrenia.

„Ja to nechápem. Nikomu ešte nebrali stery. Z 58 ľudí, čo sme boli na zastupiteľstve, tak zobrali ster jednému konateľovi spoločnosti, lebo mal teplotu, ale zatiaľ výsledky nie sú," zdôraznil Rubis.

Ostatní čakajú, či im budú odobrané stery.

„Vyzerá to tak, čo máme informácie, že ak nemáme príznaky – teploty, kašeľ, tak zatiaľ nič. Prešov vraj odoberá, ale musíme tam ísť autom. Neviem, ako je pojazdná sanitka. Nahlásili sme sa na regionálny úrad Svidník, ale zatiaľ nikto nebol,“ vysvetľuje Rubis.

Zatiaľ musia čakať do konca nariadenej karantény a úrad riadiť z domu, keďže 80 percent zamestnancov bolo na zastupiteľstve.

Kým fyzické priestory úradu v pondelok dezinfikovali, vedenie mesta úrad riadilo aspoň cez elektronickú poštu.

