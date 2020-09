Cítil únavu, tak ho mama poslala na krvné testy. Do dvoch týždňov zomrel

Oplakáva smrť devätnásťročného syna.

22. sep 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV, UZOVCE. Nič mu nebolo. Bol mladý a plný síl.

Starostlivá mama ho predsa len poslala na krvné testy. Do štrnástich dní bolo všetko inak. A ani ona samotná nevie, čo sa stalo.

Vo veku 19 rokov zomrel koncom augusta v prešovskej nemocnici Matúš Širotňak z Uzoviec (okres Sabinov).

Ani sa nesťažoval

Do nemocnice prišiel po svojich, relatívne zdravý, ale so zlými krvnými testami.

„Bolo to náhle. Nemal zdravotné problémy, teploty, symptómy, ktoré by niečo naznačovali. Len tá únava, ktorú som si všimla. Ako laik som si myslela, že je to z toho, že má málo železa, tak preto sme aj išli na kontrolné odbery,“ opisuje nešťastná matka začiatok toho, čo sa potom zbehlo.

„Mala som dovolenku, videla som, že nevládze. Pýtala som sa, Matúš, všetko je ok? On, že hej, mamka, nič mi nie je. On sa ani nesťažoval, že mu niečo je. Pred rokom bol darovať krv a zistili, že je chudokrvný, že má málo železa. Pre istotu sme preto išli na odbery, nech to prekontrolujú.“

Zlé výsledky, hospitalizácia, dialýza

To bolo 12. augusta.

„O desiatej nám volala lekárka naspäť, že má veľmi zlé výsledky, katastrofálne, že musí ísť okamžite na hospitalizáciu do nemocnice. Išla som s ním. Urobili mu vstupný röntgen brucha a pľúc a mal vysoké hodnoty keratínu. Nevedeli, či mu to pôsobí na obličky alebo na žalúdok,“ dáva dokopy Marianna Širotňaková sled udalostí.

„Keď ho prijali, zobrali ho rovno na jednotku intenzívnej starostlivosti do Prešova a na druhý deň nám povedali, že sú to obličky. Zlyhávajú mu. Najprv, že je to akútne zlyhanie, potom že chronické.“

Podľa pani Širotňakovej mal jej syn odmala jednu obličku menšiu.

V nemocnici ju vraj cez sono dokonca najprv nemohli nájsť. Cez CT prístroj zistili, že obličky tam sú, pracujú, ale nie tak, ako by mali.

„Čiže je potrebná dialýza. A taká najhoršia vyhliadka do budúcna bola, že nebude môcť mať transplantovanú obličku, čiže bude musieť byť do konca života na dialýze. To bolo najhoršie, čo sa mohlo stať,“ hovorí matka Matúša o čase, kedy sa ešte zdalo, že sa mu nič horšie stať nemôže.

Štvorhodinovú dialýzu mal podľa jej slov absolvovať 20. augusta o šiestej večer.

Dohodli sa teda, že mu po nej zavolá.

Nedvíhal, neodpovedal. Až zazvonil telefón

„Volala som mu o štvrť na jedenásť, nedvíhal. Písala som mu na messenger, do pol jedenástej som sa s ním snažila spojiť, a nič. O jedenástej nám volala lekárka, že je v bezvedomí,“ spomína na okamihy strachu.

Taktiež jej vraj povedala, že bol 45 minút resuscitovaný, tým pádom bol 45 minút bez kyslíka a má opuch mozgu.

Zdravotný stav sa mu rapídne zhoršil.

„Potom v sobotu nám povedala lekárka, že sa máme prísť s ním rozlúčiť, lebo to nevyzerá dobre. Išli sme tam. Dali nám jeho osobné veci a povedali, že máme čakať iba to najhoršie,“ vraví so slzami v očiach.

Matúš zomrel v noci zo stredy na štvrtok o jednej, 27. augusta, teda dva týždne po tom, čo sa po zlých krvných testoch ocitol v nemocnici.

Chce preveriť synovu smrť

Čo sa stalo, to presne pani Širotňaková nevie.

Po dialýze sa pýtala lekárov, či mohla spôsobiť opačný efekt, že namiesto očistenia obličiek a naštartovania organizmu skolaboval.

„Pýtala som sa, prečo? Tak to nevie nikto,“ hovorí s tým, že od zdravotníckeho personálu dostávali rozporuplné informácie a nedostali sa ani k zdravotnej dokumentácii. Aj preto, že syn bol dospelý a nemali na to súhlas.

„Vo štvrtok ráno nám volali, že zomrel. Prišli sme si po ostatné veci. Dali nám šampón, kartu poistenca a to bolo všetko – nič viac sme sa nedozvedeli.“

Podľa M. Širotňakovej mal oficiálne jej syn zomrieť na zlyhanie srdca.

„V pitevnej správe píšu, že to bolo na kardio-respiračné zlyhanie, na tubulointernistickú nefritídu, teda obličky a z chorobných príčin,“ tvrdí s tým, že by chcela poznať presnú príčinu úmrtia.

Podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), aj trestné oznámenie na nemocnicu.

„Ide mi o to, aby sa to nestalo niekomu inému,“ dodáva nešťastná matka, ktorá v priebehu dvoch týždňov prišla o svojho milovaného syna.

Čo hovorí ÚDZS a nemocnica

ÚDZS potvrdil, že prípad prešetruje.

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe podnetu vykonáva dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. O výsledku dohľadu môže úrad informovať až po jeho ukončení,“ povedala pre Korzár Erika Kováčková z ÚDZS.

Stanovisko poskytla aj hovorkyňa prešovskej fakultnej nemocnice Renáta Cenková: „FNsP J. A. Reimana Prešov je povinná zachovávať mlčanlivosť ohľadom zdravotného stavu svojich pacientov a v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky pre poskytnutie alebo sprístupnenie požadovaných informácií.“

Nemocnica tiež potvrdila, že evidovala žiadosť o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie.

Zákon jej to nedovoľoval, lebo „v čase podania žiadosti jej podávateľ nebol oprávnenou osobou na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta“.