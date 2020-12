Správca vybuchnutej bytovky v Prešove spomína na okamihy hrôzy

Chceme sa tam vrátiť, vraví.

3. dec 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Bol chladný decembrový piatok, ľudia už rozmýšľali nad blížiacimi sa sviatkami...

Mojmír Květoň vyšiel ráno z bytovky na Mukačevskej 7 na prešovskom Sídlisku III so psom.

„Deň predtým som riešil s jedným susedom, že je chladno, tak aby som pridal trochu kúrenie. Tak som to bol nastaviť. Akurát prišlo to sychravé počasie a klesli teploty na mínus päť. Ešte večer som nastavil kúrenie. Keď som potom v piatok ráno odchádzal z domu, bolo ticho, teplo, pokoj, všetko v poriadku. Išli sme s manželkou, ja so psom, ona odchádzala do roboty. Rozprávali sme sa, čo budeme robiť, že si pripraví súpis, čo bude kedy piecť,“ hovorí o posledných spomienkach na to, ako bolo v tom bytovom dome dobre.

O niekoľko hodín nato už poznalo túto bytovku celé Slovensko, dokonca i zahraničie.

Výbuch plynu na Mikuláša 2019 navždy zmenil osudy jej obyvateľov a vyžiadal si, žiaľ, aj osem obetí na ľudských životoch.

Zachránilo ho, že nebol v byte

Spomínaná prechádzka psa Květoňovcov, bígla Buddyho, bola posledná v jeho inak spokojnom a dlhom živote.

„Bývali sme na jedenástom poschodí. Došlo tam k detonácii, vystrelilo to steny... Takže si myslím, že už pri tom výbuchu zahynul, lebo bol omráčený. Možno ani netrpel,“ spomína Mojmír Květoň, ktorý bol v čase výbuchu pred bytovkou.

Zachránilo mu to život.