O zničenej bytovke v Prešove rozhodnú znalci. Koná aj polícia

Piatkový výbuch má zatiaľ osem obetí.

8. dec 2019 o 0:00 Michal Frank, Michal Ivan, Martin Belej

Dôležité informácie a linky Mesto Prešov zriadilo účet, na ktorý môžu ľudia prispieť pre postihnutých výbuchom na Mukačevskej ulici. Číslo transparentného účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229 Variabilný symbol: 6122019

Linka pomoci pre mimoriadnu udalosť: 051/759 83 82

Linka pomoci pre ľudí zasiahnutých mimoriadnou udalosťou: 0944 171 272 (od 23:00 hod.)

Pre potreby núdzového ubytovania volajte linku: 051/771 45 61

V sobotu je plne funkčné Centrum sociálneho zabezpečenia v priestoroch ZŠ Prostějovská 38. Pracovníci Úradu práce a Sociálnej poisťovne budú s ľuďmi spisovať žiadosti na materiálnu a hmotnú pomoc. Na mieste budú prítomní aj psychológovia, záchranné zložky a členovia krízového štábu.

Vznikla facebooková skupina Pomôžme ľuďom z vybuchnuteho bytového domu v Prešove

PREŠOV. Deň po tragickom výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove sa počet obetí zvýšil na osem.

Sedem mŕtvych našli, po tele nezvestnej ženy sa pátra a v nedeľu ho majú opätovne hľadať špecialisti so psami.

S konečným číslom obetí sa narába veľmi opatrne, nie je totiž vylúčené, že môžu ešte nejaké pribudnúť.

V nedeľu bude pokračovať práca krízového štábu.

Mali by byť k dispozícii znalecké posudky statikov, na základe ktorých štáb rozhodne, čo bude ďalej s poškodenou bytovkou.

Zároveň sa predpokladá, že by sa mohli domov vrátiť ďalší evakuovaní ľudia z okolitých bytoviek, ak ich po prehliadke uznajú odborníci za bezpečné.

V sobotu zároveň polícia zadržala šiestich ľudí v súvislosti s podozrením z spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia.

Hasiči zároveň prišli s vážnymi tvrdeniami o spôsobe opravy bytovky pred dvomi rokmi.

Ľudia zo zničenej bytovky prišli o všetko

Zo zničenej bytovky evakuovali ešte v piatok 220 ľudí.

Našli dočasný domov prevažne u rodín, známych, alebo v dočasných ubytovniach, ktoré pripravilo mesto a kraj.

Viacerí využili aj nezištné ponuky súkromných osôb na dlhodobé prenájmy domov a bytov.

Veľkým problémom je, že ľudia zo zničenej prišli prakticky o všetok hmotný majetok, často aj osobné doklady. Mesto Prešov avizovalo, že im pomôže s prednostným vybavovaním dokladov na matrike.

Naďalej funguje aj krízové centrum na ZŠ Prostějovská, kde nájdu postihnutí výbuchom a jeho následkami všestrannú pomoc.

Ostatné bytovky, ktoré boli evakuované, s výnimkou Mukačevskej 9, kde našli statici problémy, by mali byť v poriadku.

Časť ich obyvateľov sa vrátila už v sobotu, v nedeľu po ďalších prehliadkach zrejme sprístupnia aj ďalšie adresy.

Mesto Prešov má momentálne dostatok materiálnej pomoci. Po spísaní požiadaviek ľudí postihnutých výbuchom zverejní, čo konkrétne je ešte potrebné zabezpečiť.

Ľudia stále môžu finančne prispievať na oficiálny účet vytvorený mestom.

Rozhodujú, čo bude s bytovkou

Hovorca mesta Vladimír Tomek po skončení večerného zasadania krízového štábu k úvahám o budúcnosti poškodenej bytovky povedal, že mesto stále čaká na vypracovanie odborných posudkov.

Na základe nich sa rozhodne, čo bude ďalej.

"Čakáme na vypracovanie odborných posudkov a situáciu vyhodnocujeme. Zároveň prebiehajú zabezpečovacie práce, a až na základe toho bude môcť mesto v súčinnosti s krízovým štábom rozhodnúť o ďalšom postupe," vysvetlil prešovský mestský hovorca Tomek.

Presný termín vypracovania posudkov od statikov zatiaľ mesto nepozná. Je však možné, že budú k dispozícii už v nedeľu, prípadne začiatkom týždňa.

"Možností je viac, ale konkrétnych alternatívy budeme poznať až po tom, čo budeme mať posudky od statikov. To je pre nás relevantný a odborný podklad k tomu, aby my sme mohli konať ďalej," dodal Tomek.

Ak by sa búralo, prichádzajú do úvahy dve technické riešenia - postupné rozoberanie zvrchu, alebo riadený odstrel.

V oboch prípadoch tlačí čas, keďže by práce zasiahli do možnosti návratu evakuovaných ľudí do okolitých bytoviek.

Statici sú naklonení názoru, že by sa celá bytovka na Mukačevskej 7 mala zbúrať.

"Horné poschodia sú vo veľmi zlom statickom stave. Pravdepodobne sa bude musieť urobiť asanácia budovy. Je to najlepšie riešenie vzhľadom k situácii. Pri polovici budovy je asanácia nutná a druhá polovica budovy je na zváženie, takže asi celá, žiaľ. Horná časť je v zlom stave, tam nie je čo zachraňovať. Technicky to nemá význam," povedal pre Korzár technický inžinier, statik Jozef Polák.

"Budova sa určite nezrúti, je dostatočne zabezpečená na to, aby k tomu nedošlo," povedal Viliam Hrubovčák zo Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Hasiči prišli so závažnými tvrdeniami

V sobotu krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ján Goliaš uviedol závažné skutočnosti.

Príčinu výbuchu a požiaru rieši vyšetrovací tím a mala by súvisieť s prerábkou plynu.

Uvažuje sa o prerazení potrubia a následným stúpaním plynu do horných častí bytovky, kde sa vo veľkom množstve nahromadil.

„Poviem to natvrdo, s prerobením tohto celého bytového domu hasiči nesúhlasili. Nesúhlasili sme so stavebnými úpravami v roku 2017. Boli tam porušené niektoré predpisy. To mohlo spôsobiť aj pád schodiska, cez ktoré sme nemohli vnútro evakuovať," povedal Goliaš.

„Bola to svojvôľa majiteľov bytového domu," dodal. Bytovka na Mukačevskej 7 mala vlastnú kotolňu.

Polícia zadržala šesť ľudí

Polícia v sobotu oznámila, že krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

Podľa informácií Korzára má byť zadržaných šesť osôb.

"V súvislosti s týmto skutkom boli zadržané osoby zodpovedné na terénne práce, ktorých príčinná súvislosť súvisí s tragickou udalosťou a je predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," povedala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Podľa informácií Korzára polícia zadržala konateľov firmy aj robotníkov, ktorí robili v piatok tesne pred výbuchom na Mukačevskej ulici výkopové práce.

Polícia zaistila aj mechanizmy firmy, ktoré boli na mieste - auto Nissan Navara a malý bager.

V tejto súvislosti sa vyjadrila aj Východoslovenská distribučná (VSD), a. s., pre ktorú firma pracovala.

"VSD naplánovala v tejto lokalite rekonštrukciu elektroenergetického vedenia na napäťovej úrovni NN. V piatok 6. decembra realizovala zmluvná dodávateľská spoločnosť prípravné práce potrebné pre začatie stavby. Príčiny nešťastia sú momentálne v štádiu vyšetrovania a VSD, rovnako dodávateľská firma, sú maximálne nápomocné pri ich zisťovaní," informovala hovorkyňa spoločnosti VSD Andrea Danihelová.