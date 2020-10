Koronavírus v Bardejove: Začínajú s plošným testovaním (minúta po minúte)

Odberné miesta v Bardejove sú pripravené na celoplošné testovanie na Covid-19.

23. okt 2020 o 8:00 (aktualizované 23. okt 2020 o 8:38) Michal Ivan, Klaudia Jurkovičová, Michal Frank, TASR, SITA

Celoplošné testovanie v Bardejove: Priebeh sledujeme naživo (minúta po minúte)

8:34 - Pre okres Bardejov platí opatrenie Ústredného krízového štábu, ktorý prijal od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra zákaz vychádzania.

Ak obyvatelia nebudú mať absolvovaný PCR alebo antigénový test, vychádzať môžu od 1:00 do 5:00 ráno, ísť na testovanie, do najbližších potravín, k lekárovi a do lekárne. Môžu taktiež cestovať z dôvodu starostlivosti o blízku osobu alebo hospodárske zvieratá, venčiť zvieratá do sto metrov od svojho bydliska, ísť na pohreb či do 25. októbra cestovať do svojho bydliska.

Ak sa obyvatelia z okresu Bardejov preukážu výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nebude starší ako z 23. októbra, budú môcť navyše cestovať do zamestnania, sprevádzať dieťa do školy, ísť na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpaciu stanicu a do prírody vo svojom okrese.

8:30 - V samotnom meste Bardejov sa otvorilo 14 odberných miest, kde prebehnú odbery v čase od 8. do 20. hodiny s hodinovou prestávkou na dezinfekciu medzi 12. a 13. hodinou. Odberné miesta sú viditeľne označené písomnou informáciou.

"Pred malou chvíľou dorazilo vojenské auto, ktoré prinieslo posledné hygienické pomôcky. Na niektorých odberných miestach už tesne pred ôsmou hodinou čakali prví záujemcovia o testovanie," uviedol dnes ráno hovorca mesta Štefan Hij.

Mesto včera registrovalo zhruba 50 dobrovoľníkov, ktorí budú na jednotlivých odberných miestach pomáhať s administratívnou činnosťou.

Mestský krízový štáb v Bardejove na svojom štvrtkovom zasadnutí pristúpil na poslednú chvíľu k zmene v prípade odberného miesta v Základnej škole s materskou školou na ulici Pod Papierňou, ktoré bude situované do priestorov telocvične.

8:28 - Okres Bardejov má od začiatku pandémie potvrdených 1 536 prípadov ochorenia Covid-19.

8:00 - Odberné miesta v Bardejovskom okrese otvorili. Očakávajú nápor ľudí, ktorí sa budú chcieť dať otestovať. Zoznam všetkých odberných miest v Bardejove nájdete aj tu.

7:40 - Viaceré problémy hlásilo v posledných dňoch aj mesto Bardejov. Išlo o zabezpečenie administratívnych pracovníkov v odberných miestach, likvidáciu použitého odberného materiálu či finančnú otázku.

7:30 - Starostovia viacerých obcí Bardejovského okresu sa sťažovali na slabú pripravenosť celoplošného testovania. Chýbali im informácie, dobrovoľníci aj materiálna pomoc a to najmä pri zabezpečení ochranných pomôcok.

7:00 - Antigénové testy sú rýchle. Výsledok máte už po 25 minútach od odobratia vzorky. Človek sa však nevyhne sterom z nosohltana, hoci si mnohí ľudia myslia, že pri antigénovom teste stačí vzorka sliny.

Pozrite si, ako prebieha antigénový test na Covid-19.

Ústredný krízový štáb vo štvrtok večer definitívne potvrdil, že v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa dnes o 8. hodine začne pilotné testovanie na nový koronavírus.

Počas nasledujúcich dvoch víkendov bude nasledovať plošné testovanie aj na ostatnom území Slovenska.

Celoplošné testovanie: Ako prebieha odber Testovanie sa koná od piatka do nedele. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Preukázať sa treba občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Potom treba vypísať formulár potrebný na registráciu. Po registrácii každý dostane pridelené číslo. Zdravotník odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom priestore. Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.