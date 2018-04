Pohľad od Prešova do Rumunska. Dá sa to zo Šimonky

Najvyšší vrch pohoria Slanské vrchy, Šimonka (1 092 m n.m.), je pomerne známa a často navštevovaná turistická destinácia, najmä preto, že je relatívne blízko krajského mesta.

No nie každý z množstva turistov pozná dostatočne, aké možnosti tento kopec poskytuje.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jedna z najlepších vyhliadok na východe

Nielen cez víkend a prázdniny vystupujú nadšenci hôr zo zlatobanského autobusu alebo z áut na parkovisku Pusté Pole (tiež Temný les) a putujú nenáročnou cestou (zelená značka) na hlavný hrebeň Slanských vrchov.

Vulkanické pohorie je značne rozložité a najmä skalné útvary umožňujú rôzne pekné výhľady.

Pri predstavovaní ďalekých pozorovaní z tohto celku začneme rovno Šimonkou, keďže tá si zaslúžili najväčšiu pozornosť, keďže má možnosti, ktoré presahujú bežné hranice tohto pohoria.

Patrí medzi najlepšie vyhliadkové miesta na východnom Slovensku.

V súčasnosti samotný vrchol s krížom, menšou lúčkou a skalkou umožňuje len výhľad na sever, západ a severovýchod.

Juhovýchod a juhozápad už za posledné roky čiastočne zarástol a práve najvzdialenejšie možnosti pozorovania nie sú možné.

Ale pekný nezničený les národnej prírodnej rezervácie určite vynahradí sklamanie z iba polkruhového výhľadu.

Výrez z detailu pohľadu na juh z južného úpätia Šimonky, na horizonte rumunské vrchy. (zdroj: Dominik Sabol)

Až do Rumunska

Veľa turistov chodí na Šimonku z vranovskej strany a práve tí by mali poznať aj miesta z južnej strany masívu, kde je možné si doplniť zbierku výhľadov a zistiť, že z tohto vrchu nevidieť len celé východné Slovensko, časť stredného, ale aj zahraničie.

Poľské, či maďarské vrchy vidieť bežne z mnohých miest tohto regiónu, ale pozorovať miesta v štáte, s ktorým nesusedíme, je unikát.

Takých možnosti je málo aj v celej Európe a to hlavne cez more (napríklad Francúzsko - Británia alebo Chorvátsko - Taliansko).

Z úpätia Šimonky vidieť až do Rumunska, a to nielen teoreticky, podľa simulátorov, ale aj reálne.

O pozorovaní rumunských pohorí z východného Slovenska sme už v tomto seriáli viackrát polemizovali.

Umožňujú to viaceré kopce, no nepodarilo sa to hodnoverne zdokumentovať.

Na južnom úpätí Šimonky je starší polom a cez mladinu sú dočasné výhľady na juh a juhovýchod.

Okrem celého hlavného i bočných hrebeňov Slanských vrchov sú krásne viditeľné takmer celé Košice a objekty bývalých VSŽ (foto č. 2).

Na juhovýchode je Východoslovenská nížina (foto č. 3), na horizonte ukončená Vihorlatom a za ním ukrajinské Karpaty (najvzdialenejší je Stij v Polonine Boržava, vyše 130 km vzdušnou čiarou, foto č. 4).

Viac južnejšie sa pri veľmi dobrej viditeľnosti ukazujú aj ďalšie vrchy vzdialené takmer 200 km (foto č. 5 a 6 ), ide o predhorie celku Rodna (dominantné kopce Tiganu a Ignis), ktoré zakrýva potencionálny pohľad na samotnú Rodnu, na ktorú je teoretický možné dovidieť z iných častí Slanských vrchov.

To, na rozdiel od predhoria, bude extrémne náročné zdokumentovať.

Občas pomôže záberu aj čerstvá snehová nádielka - pohľad na sever a západ zo Šimonky. (zdroj: Dominik Sabol)

Pôvabné pohľady z vrcholu

Z vrcholu síce úplne extrémne výhľady nie sú, no určite sú fotogenickejšie a pre bežných turistov zaujímavejšie (foto č. 7).

Na západe dominujú Vysoké Tatry, pričom vidieť aj časť Západných, vzdialených až takmer 130 km, najvzdialenejší možný pozorovaný bod na západe sú Zákľuky v Nízkych Tatrách, vzdušnou čiarou 141 km, no výraznejší je Ďumbier, najvyšší vrch Nízkych Tatier, 134 km (foto č. 8)

Pri bežnej dohľadnosti určite návštevník spozoruje Branisko, Rudohorie, ale dole v doline Torysy aj časť Prešova.

Pohľadu na sever bráni mohutný masív blízkej Čiernej hory a za ním na horizonte Čergov (foto č. 1), vľavo rozložité Levočské vrchy aj pohraničné poľské vrchy a niekoľko vrcholov hlbšie v Poľsku, no vzdialené len do 120 km, vpravo na severnom horizonte je najvýraznejší Busov a vrchy slovensko-poľského pohraničia.

Výhľad na východ obmedzujú stromy, no Poloniny vidieť krásne, rovnako ako poľské Bieszczady vzdialené do 100 km (foto č. 9 a 10).

Aj keď viditeľnosť nevyjde podľa predpokladov, je toto miesto stále čarovné za každých okolností, krásna jarná kvetena alebo jesenne sfarbené, prevažne bukové lesy a podobne.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Úžasné výhľady zo Sninského kameňa. Rumunsko čaká na fotku