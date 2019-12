Prešov bude po výbuchu plynu hľadať odpovede, panelák prezrie statik

Výbuch neprežilo najmenej päť ľudí, ich počet sa pravdepodobne zvýši.

7. dec 2019 o 0:00 Michal Ivan, Martin Belej

Dôležité informácie a linky Mesto Prešov zriadilo účet, na ktorý môžu ľudia prispieť pre postihnutých výbuchom na Mukačevskej ulici. Číslo transparentného účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229 Variabilný symbol: 6122019

Linka pomoci pre mimoriadnu udalosť: 051/759 83 82 (od 23:00 hod.)

Pre potreby núdzového ubytovania volajte linku: 051/771 45 61

V sobotu od 8:00 hod. bude zriadené Centrum sociálneho zabezpečenia v priestoroch ZŠ Prostějovská 38. Pracovníci Úradu práce a Sociálnej poisťovne budú s ľuďmi spisovať žiadosti na materiálnu a hmotnú pomoc. Na mieste budú prítomní aj psychológovia, záchranné zložky a členovia krízového štábu.

Občianske združenie Podaj ďalej otvorilo svoje zberné miesto na Požiarnickej 17.

Vznikla facebooková skupina Pomôžme ľuďom z vybuchnuteho bytového domu v Prešove

PREŠOV. Tretie najväčšie slovenské mesto zažilo čierny mikulášsky piatok.

Pätnásť minút po poludní vybuchol v dvanásťposchodovej bytovke na Mukačevskej ulici na Sídlisku III v Prešove plyn a následný mohutný požiar úplne zničil vrchné štyri poschodia a strechu.

Potvrdených je päť obetí na životoch, tento počet však bude podľa reálnych predpokladov vyšší, keďže nezvestných je viacero ľudí.

Ich počet nikto neupresnil, zrejme sú to ale tí, ktorí uviazli na vrchných poschodiach a nemali šancu na záchranu, keďže hasiči sa k nim nemali ako dostať.

Zranených bolo približne štyridsať ľudí, zväčša ľahšie.

Zásah a hľadanie príčin

Po výbuchu sa rozbehla okamžite veľká záchranná akcia.

Hasičom však prekážali jednak trosky zo zdemolovanej bytovky, neprialo im ani počasie a vzdialenosť od bytovky, ktorú museli dodržať.

V bytovke sa zrútilo schodište a tak sa pri zásahu zvnútra dostali len po siedme poschodie, potom museli budovu opustiť a hasiť len zvonku.

Ministerka vnútra Denisa Saková na mieste potvrdila, že hasiči mali pri zásahu aj technické problémy s vysokozdvižnou plošinou a pre počasie nemohli nasadiť ani armádne vrtuľníky z prešovskej základne.

Zároveň povedala, že za danej situácie urobili hasiči a ďalšie záchranné zložky maximum.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) večer potvrdil, že výbuchu plynu predchádzali dve udalosti.

V bytovom dome bolo cítiť zápach unikajúceho plynu, krátko na to dostal SPP hlásenie o prekopnutí plynovodu.

Firma mala podľa manažéra externej komunikácie SPP Milana Vangu vykonávať práce na parkovisku, ktoré ale nesúviseli s opravou plynovodu.

Či prekopnutie potrubia a zápach plynu v bytovke, spolu súvisia, povie podľa Vangu až vyšetrovateľ.

Potvrdených je päť mŕtvych

Zatiaľ je potvrdená informácia o piatich obetiach, ale stále je niekoľko nezvestných ľudí.

Je zrejmé, že sa počet obetí zvýši, čo na mieste naznačil aj premiér Peter Pellegrini.

Deväť pacientov bolo ošetrených v nemocnici v Prešove a štyria sú hospitalizovaní.

„Sú to ľahké poranenia a nie sú v ohrození života. Je to jeden muž, jedna žena a jedna matka s dieťaťom,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Do sanačných prác budú zapojení aj vojaci, ktorí pomôžu rodinám aj s prevozom vecí do náhradného bývania.

Pomáhať majú aj pri odstraňovaní sutín a ďalších prácach.

Vyčlenili milión eur

„Na večernom krízovom štábe sa aktualizovala situácia, čo bude potrebné riešiť v nasledujúcich hodinách a dňoch. V pondelok príde na účet mesta Prešov prvý milión eur z rezervy vlády, z ktorého bude mesto môcť sanovať všetky potrebné záležitosti,“ povedal Pellegrini.

Vláda bude túto sumu navyšovať v prípade potreby aj o väčšie čiastky po komunikácii s mestom.

Peniaze budú použité na zastabilizovanie budovy, kým sa nerozhodne o jej definitívnom zbúraní alebo oprave.

Peniaze sa budú môcť využiť aj na pomoc rodinám.

Budovu ráno prehľadá statik

„Zatiaľ nápor na pomoc nie je veľký, ale zdá sa, že je to spôsobené tým, že ľudia sú ešte v šoku. Odišli k svojim rodinám a blízkym domnievajúc sa, že sa budú môcť vrátiť do svojich bytov. Žiaľ, nebude to možné a do tej bytovky nebude môcť vstúpiť nikto ešte dlhý čas. Hasičom v sobotu bude musieť najprv dať povolenie statik na vstup do budovy, alebo budú použité len technické prostriedky a psy. Situácia s budovou je vážna,“ povedal Pellegrini.

„Pravdepodobne bude mesto Prešov stáť pred veľkou úlohou, vybudovať kompletne nové náhradné bývanie pre desiatky rodín, ktoré sa pravdepodobne už nikdy viac do vyhoretej a zdevastovanej bytovky nebudú môcť vrátiť,“ dodal premiér.

Zatiaľ sa však nevie na isto, či sa bude budova búrať.

„Ani statik sa dnes nevyjadril, či sa bude musieť bytovka zbúrať. Vyjadril sa, že bude na mieste a padne rozhodnutie, či sa bude môcť sanovať alebo sa bude musieť celá búrať,“ dodala primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Vlna solidarity

Okamžite po nešťastí sa rozbehla pomoc pre postihnutých tragédiou.

Mesto Prešov zriadilo trasperentný účet, krízové centrá, zbierky potrebných vecí a potravín.

„Chcela by som sa poďakovať všetkým Prešovčanom, aj iným, ktorí ponúkajú voľné byty, ponúkli humanitárnu pomoc, jedlo a tým, ktorí prispievajú na zriadený účet mestom. Ďakujem aj ministrom a premiérovi za pomoc,“ povedala Turčanová.

„Chcela by som vyzvať všetkých ľudí, ktorí bývajú v bytoch, do ktorých sa nemôžu vrátiť, aby sa zajtra v dopoludňajších hodinách, ideálne o deviatej hodine dostavili na Základnú školu Prostejovská, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie,“ dodala.

Premiér vyzval poisťovne

Premiér Pellegrini vyzval poisťovne, aby zmenili byrokratický postup pri financovaní škôd.

„Aby ľudia, ktorí majú byty s porozbíjanými oknami, kde im fučí a prší do vnútra, nemuseli čakať, kým to príde niekto obhliadnuť a stačilo možno aj nejaká fotografia. Pevne verím, že aj poisťovne si uvedomia kritickú situáciu, aby si mohli ľudia okamžite opravovať svoje okná na poškodených bytoch v okolí, v ktorých sa dá bývať,“ povedal Pellegrini.

Ľudia ponúkajú aj svoje nevyužívané byty na pomoc rodinám.

Príživníci na cudzom nešťastí

Premiér Peter Pellegrini sa poďakoval všetkým, ktorí chcú obetiam nešťastia pomôcť.

"Chcem všetkých upozorniť, že už aj na tomto sa chcú priživiť všetci špekulanti, ktorí vytvárajú falošné účty a prehovárajú ľudí, aby tam posielali peniaze,“ povedal premiér.

Potvrdil, že existuje len jeden bankový účet na pomoc rodinám, ktoré zriadilo mesto.

Ten sa nachádza na stránke mesta Prešov a uvedený je aj na facebookových kontách polície Slovenskej republiky.

„Prosím, ostatné účty, ktoré sa skrývajú za pomoc, môžu byť zneužité na obohatenie sa niekoho na tragédii,“ dodal Pellegrini.

O ubytovanie je záujem zatiaľ minimálny

Záujem o náhradné bývanie je zatiaľ minimálny. „Približne o 17. hodine som mala informáciu, že o ubytovanie požiadali štyria ľudia,“ povedala Turčanová.

Pomoc ponúkol aj samosprávny kraj. „Ponúkli sme dvesto miest ubytovacích kapacít. Zatiaľ máme ubytovaných osem ľudí na našom internáte,“ tvrdí župan Milan Majerský.

Vzhľadom na to, že evakuovali aj okolité bytové domy Majerský očakáva, že prídu aj ďalší ľudia.

Kraj chce tiež pomôcť rodinám aj sumou 50-tisíc eur.