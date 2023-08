Má byť nižší a bezpečnejší. Na mieste vybuchnutej bytovky postavia nový dom

Dvaja vlastníci od zámeru odskočili.

PREŠOV. Bytovka na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom Sídlisku III mala 12 poschodí.

Do tragického výbuchu, ku ktorému došlo 6. decembra 2019, v nej žilo 118 ľudí v 48 bytoch. Pri nešťastí zahynulo osem ľudí.

Statika bytového domu bola poškodená a spoločenstvo vlastníkov bytov dalo už dva dni po výbuchu súhlas s jej zbúraním.

Po vlne solidarity získali obyvatelia Mukačevskej 7 možnosť zariadiť si nový život inde.

O tom, čo má byť na mieste bytovky, ktorá bola svojho času považovaná za najkrajšiu v Prešove, sa viedli polemiky.

Časť vlastníkov chcela opäť stavať

Majiteľmi pozemku, na ktorom zbúraný dom stál, boli členovia spoločenstva vlastníkov bytov.

Mesto Prešov im ponúklo možnosť odkúpenia pozemku za účelom výstavby pietneho miesta s pomníkom a malým parkom.

Niektorí vlastníci tam chceli postaviť nový bytový objekt.

Ďalší zas chceli z miesta, ktoré im pripomínalo okamihy hrôzy, nadobro odísť.

„V žiadnom prípade by som sa nevrátila. Myslím, že je tam negatívna energia. Malo by to byť pietne miesto. Stále som za to. Aj sa čudujem tým susedom, že tam chcú stavať. Mám zimomriavky, keď idem okolo. Buď mi je do plaču, alebo mi naskakuje husia koža,“ povedala nám rok po tragédii bývalá obyvateľka Mukačevskej 7 Ingrid, ktorá sa presťahovala do bytu na inom mieste Sídliska III.

Časť vlastníkov paneláku rozhodla, že predsa len sa pokúsia vybudovať si na Mukačevskej 7 nový domov.

Medzi nich patrí aj bývalý predseda Spoločenstva vlastníkov bytov Mukačevská 7 Mojmír Květoň, ktorý sa v tejto veci angažuje.

„Situácia sa podľa mňa už opakovať nebude, bolo to ponaučenie. Chcem to urobiť s maximálnymi bezpečnostnými štandardmi. A myslím, že tí ľudia, čo stavať chcú, nebudú mať zlú asociáciu. Viem, že sa niektorým ľuďom viaže k tomuto miestu negatívna spomienka. Preto by sa sem nikdy nevrátili, ale týchto desať je odhodlaných, takže si myslím, že to prekonáme,“ vysvetľoval svoje odhodlanie postaviť nový dom.

Nový dom bude menší

Projekt naň je už hotový. Nová bytovka bude menšia.

Namiesto dvanásťposchodového vežiaka bude mať osem poschodí.

